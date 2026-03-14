Какая река самая глубокая

Река Конго
Самая глубокая река в мире — Конго в Центральной Африке. Ее максимальная измеренная глубина достигает 250 метров — это высота 70-этажного здания.

Для сравнения — вторая по глубине река, Янцзы в Китае, имеет максимальную глубину 200 метров, а максимальный показатель Енисея, самой глубокой реки России, составляет «всего» 66 метров.

Невероятная глубина Конго объясняется уникальной геологией и гидродинамикой реки — она очень резко спускается к океану с плато Конго высотой около 500 метров и в низовье входит в узкие каменные ущелья. В результате скорость течения здесь достигает 10 километров в час.

При этом Конго несет колоссальный объем воды — порядка 41 тысячи кубометров в секунду, по этому показателю она уступает лишь Амазонке. Гигантский поток на огромной скорости буквально «прорезает» скальный грунт, формируя глубочайшее в мире русло.

Какой фрукт самый сладкий

Интересно, что после впадения в Атлантический океан русло Конго фактически продолжается в виде подводного каньона длиной около 800 километров, сформированного за тысячи лет мощным выносом пресной воды.

Из-за мощнейшего стока у Конго нет приливов, а также отсутствует классическая дельта с островами и отмелями — река просто «проваливается» в океан и уходит по каньону на глубину более 4 тысяч метров.


Еще по теме
Зачем люди плачут с точки зрения науки
Какие страны переживут ядерную войну
Почему 8 Марта женщинам дарят тюльпаны
Почему зимой язык примерзает к металлу
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
