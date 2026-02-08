НАВЕРХ
Какой фрукт самый сладкий

Фрукт катамфе
Фрукт катамфе
Фото: Cyriac Gbogou / CC BY-SA 4.0
Фрукты — природные и полезные сладости. Но какой фрукт самый сладкий в мире? На этот вопрос ответят немногие, победитель неофициального «сладкого» рейтинга практически неизвестен европейцам.
Как измеряют сладость. Сладость фруктов определяют в единицах BRIX, которые показывают процентное содержание сахара в соке. Например, показатель в 20 единиц BRIX означает, что в 100 граммах сока растворено 20 граммов сахара.

Самый сладкий фрукт

Самый сладкий с научной точки зрения фрукт катамфе произрастает в Западной Африке. Он содержит тауматин — вещество слаще сахара минимум в три тысячи раз. Если разбавить лишь 10 граммов тауматина в одной тонне воды, раствор все равно получится достаточно сладким.

Его научное название — Thaumatococcus daniellii. Это многолетний кустарник высотой около четырех метров с длинными листьями. У самого сладкого на планете фрукта бледно-желтый плод с черными семенами — именно его мякоть содержит тауматин.

Растение в Африке называют «волшебной ягодой». Если разжевать плод, то любая пища, съеденная в течение несколько часов после этого будет казаться сладкой. При этом ощущение сладости будет длительное время нарастать, пока не достигнет пика.

Тауматин не является углеводом — это белок. Поэтому его химический аналог можно использовать в пищевой промышленности в качестве безопасного подсластителя для людей, страдающих диабетом.

Сами африканцы плоды катамфе в чистом виде не едят — из-а чрезмерной сладости и выраженного слабительного эффекта. Из них делают приправы, а также применяют катамфе в качестве снадобья для лечения. 

