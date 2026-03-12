НАВЕРХ
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о теракте в «Крокусе»

Источник:
РИА Новости
Теракт в Крокус Сити Холле
Фото: © СК РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» к пожизненным срокам (все они внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности).

Среди них четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей, приводит РИА Новости решение суда.

Также пожизненное получили Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода*, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

Алишера Касимова, сдавшего исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, продавшие боевикам машину, получили 19 лет 11 месяцев.

Суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших более 200 миллионов рублей. СК выяснил, что преступление совершили в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России. Сейчас разыскивают двух организаторов и четырех террористов, причастных к атаке.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.

