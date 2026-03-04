Утвержден новый ГОСТ для маникюра

Новый ГОСТ на маникюр и педикюр начнет действовать с 30 апреля в России, соответствующий документ утвержден Росстандартом.

Национальный стандарт закрепляет, как делать маникюр, педикюр и другие технологические процедуры. В документе прописана последовательность действий, список используемых аппаратов, инструментов.

Он распространяется на салоны красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров. При этом ГОСТ рекомендует специалистам получение профильного образования или прохождение переподготовки объемом не менее 250 часов.

Теперь по нормативам, классический маникюр должен занимать 45–60 минут, аппаратный 40–70 минут, педикюр — 60–90 минут в зависимости от типа процедуры. На моделирование искусственных ногтей отводится до 150 минут.

Стандарт носит рекомендательный характер и применяется добровольно, однако его положения коррелируют с требованиями закона «О защите прав потребителей» и санитарных норм. Его несоблюдение может стать основанием для претензий к качеству услуги.