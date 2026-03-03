НАВЕРХ
Найден самый простой способ быстро снизить уровень холестерина

Источник:
Nature Communications
Питание почти исключительно овсянкой всего за 48 часов может заметно снизить уровень «плохого» холестерина, выяснили исследователи из Германии. Результаты изысканий опубликованы журналом Nature Communications.

Эксперимент с участием добровольцев, которые в течение двух дней трижды в день съедала по 100 граммов овсяных хлопьев, сваренных на воде без добавления сахара и соли, продемонстрировал эффективность такой диеты.

Так, всего за 48 часов общий холестерин у подопытных снизился примерно на 8%, а уровень липопротеинов низкой плотности (LDL) — на 10%. Кроме того, наблюдалось умеренное снижение массы тела и артериального давления.

При этом уровень LDL оставался ниже исходного даже через шесть недель после возвращения к обычному питанию. Анализ образцов крови и микробиоты показал, что эффект может быть связан с работой кишечных бактерий.

Дело в том, что при расщеплении овса микрофлора образует фенольные соединения, включая феруловую кислоту и ее производные. В лабораторных тестах такие вещества снижали накопление холестерина в клетках.

