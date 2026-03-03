Найден самый простой способ быстро снизить уровень холестерина

Питание почти исключительно овсянкой всего за 48 часов может заметно снизить уровень «плохого» холестерина, выяснили исследователи из Германии. Результаты изысканий опубликованы журналом Nature Communications.

Эксперимент с участием добровольцев, которые в течение двух дней трижды в день съедала по 100 граммов овсяных хлопьев, сваренных на воде без добавления сахара и соли, продемонстрировал эффективность такой диеты.

Так, всего за 48 часов общий холестерин у подопытных снизился примерно на 8%, а уровень липопротеинов низкой плотности (LDL) — на 10%. Кроме того, наблюдалось умеренное снижение массы тела и артериального давления.

При этом уровень LDL оставался ниже исходного даже через шесть недель после возвращения к обычному питанию. Анализ образцов крови и микробиоты показал, что эффект может быть связан с работой кишечных бактерий.

Дело в том, что при расщеплении овса микрофлора образует фенольные соединения, включая феруловую кислоту и ее производные. В лабораторных тестах такие вещества снижали накопление холестерина в клетках.