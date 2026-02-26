НАВЕРХ
Древнейшим предком человека оказался «циклоп»

Current Biology
Глаз
Группа биологов из Лундского университета и Университета Сассекса обнаружила одноглазого родоначальника всех позвоночных, которого можно считать самым ранним предком человека. Работа исследователей опубликована журналом Current Biology.

Древнее морское существо обитало примерно 600 миллионов лет назад. Оно добывало пищу, пропуская через себя воду с планктоном. Интересно, что существо было циклопом — у него присутствовал только один «срединный глаз» на верхней стороне тела.

Примитивный глаз выполнял только базовые функции — помогал различать день и ночь, а также определять, где верх, где низ. Скорее всего, из-за малоподвижного образа жизни более продвинутое зрение этому существу попросту не было нужно.

В дальнейшем первые позвоночные стали активнее перемещаться в воде, что повысило потребность в более совершенном зрении. После этого из структур древнего срединного глаза у наших предков развились новые парные органы зрения.

Авторы открытия отмечают, что находка «циклопа» объясняет, почему у человека и других позвоночных сетчатка связана с мозгом, тогда как у насекомых и головоногих глазные структуры развиваются современно иначе.

