День сил специальных операций отметят в России

Sibnet.ru
Бойцы Сил специальных операций России
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY-SA 4.0

Бойцы сил специальных операций (ССО) России в пятницу, 27 февраля отметят свой профессиональный праздник. ССО — одно из самых молодых, но и самых важных формирований российской армии.

Силы специальных операций — элитный спецназ, разведчики и диверсанты, способные выполнять задачи любой сложности, в том числе в тылу противника. ССО ничем не уступают американской «Дельте», британской специальной авиадесантной службе, израильскому «Сайерет Маткаль».

ССО комплектуются кадрами, прошедшими через жесточайший многоступенчатый отбор. Большая часть из них офицеры, имеющие высшее военное образование. Особенность этого формирования в том, что рядовые должности в нем занимают военнослужащие с офицерскими званиями. Это говорит об уровне подготовки бойцов.

В структуру сил специальных операций входят разведывательные, диверсионные и антитеррористические сухопутные, воздушные и морские подразделения.

О существовании ССО впервые было официально заявлено в марте 2013 года. Подразделения обеспечивали безопасность Олимпийских в Сочи в 2014 году, принимали участие в антитеррористических операциях в Сирии. Сейчас они выполняют задачи в рамках специальной военной операции.

Бойцы ССО 27 февраля 2014 года практически без выстрелов взяли под контроль все важнейшие объекты в Крыму. Именно к этой дате и был приурочен их профессиональный праздник, установленный указом президента в 2015 году.

