Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Сварщик с зарплатой свыше 267 тысяч рублей стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса «Моя смена»

Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 267-300 тысяч рублей, приводит РИА Новости результаты исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда переходить на «ты» с коллегами

На втором месте расположились электромонтажники с зарплатой 160 тысяч рублей, а на третьем – машинисты и монтажники с заработной платой в 146,9 тысячи рублей.

Втоп-10 специальностей также вошли маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи рублей), водители (105,5 тысячи рублей), операторы станков с числовым программным управлением (104 300 рублей) и механики (103,2 тысячи рублей).