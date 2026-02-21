ФСБ назвала Telegram угрозой для военных

Применение Telegram в зоне проведения специальной военной операции создает угрозы жизни российским военным, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Федеральная служба безопасности утверждает, что украинские спецслужбы и военные обладают возможностью в «кратчайшие сроки» получать информацию, которая размещается в Telegram, используя ее в собственных целях.

По итогам анализа работы мессенджера ФСБ получены сведения о том, что его использование военнослужащими в зоне операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к возникновению угрозы их жизни.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. После этого пресс-служба Telegram сообщила, что мессенджер не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб, назвав заявление «выдумкой».