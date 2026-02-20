Что такое шумовое загрязнение и чем оно опасно

Грохотание трамваев и гул машин за окном, хлопающие двери, рев самолета и другие окружающие нас звуки формируют шумовое загрязнение, которое несет угрозу здоровью человека, рассказала доцент кафедры экологии Южно-Уральского государственного Татьяна Крупнова.

Шумовое загрязнение возникает, если интенсивность звука выходит за пределы природного фона, то есть 20-30 децибелов (дБ).

«Звуки дождя, шуршание листьев, журчание ручья — все это естественный шум, который действует на человека успокаивающе. Поэтому мы стремимся время от времени выезжать за пределы города и оказаться на природе», — приводит портал «Наука.рф» объяснение Крупновой.

По ее словам, допустимая граница шума для человека составляет примерно 80 дБ. При более высоком уровне возникает давление на барабанную перепонку, что со временем может привести к нарушению слуха. Шум действует на нервную систему и вызывает нарушения вегетативной системы, регулирующей функции наших внутренних органов.

«При уровне шума 90 и более дБ может появиться головная боль и головокружение. В одном из исследований ученые выяснили, что каждые дополнительные 10 дБ среднего уровня шума повышают артериальное давление, что, в свою очередь, примерно на 10% повышает риск инсульта и на 5% риск развития заболеваний сердца», — отметила эксперт.

А еще шум от машин вредит экологии. В этом убедились специалисты, которые изучали его влияние на сосновый лес вблизи газовых скважин. Оказалось, что в районах, где компании использовали громкие устройства, проросло меньше семян и саженцев. Ученые предположили, что громкие звуки отпугивают птиц и насекомых, которые участвуют в размножении растений.