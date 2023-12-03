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Как глухой Бетховен мог «слышать» музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Людвиг ван Бетховен
Фото: Штилер, Йозеф Карл

Великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен потерял слух к 30 годам, но, сохранил способ воспринимать музыку. Как это ему это удалось?

Бетховен страдал тяжелой формой тиннитуса. Звон в ушах мешал ему воспринимать музыку. Слух у него настолько ослаб, что в конце премьеры Девятой симфонии, он заметил бурные аплодисменты зрителей лишь, когда оглянулся в зал.

«Но не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Существует легенда, что Бетховен изобрел специальное приспособление, которое позволяло ему слышать музыку, несмотря на слабый слух», — рассказал ученый и изобретатель Александр Иванченко в видеоролике из серии «Проверено наукой».

По словам ученого, есть свидетельства, что композитор использовал костный наушник, который он одной стороной прикреплял к фортепианно, а другой — зажимал между зубами. 

Звуковые волны передавались через кости, и внутренне ухо улавливало эти импульсы. И Бетховен получал точно такую же музыку, как если бы слышал ее ушами.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?