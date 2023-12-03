Как глухой Бетховен мог «слышать» музыку

Великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен потерял слух к 30 годам, но, сохранил способ воспринимать музыку. Как это ему это удалось?

Бетховен страдал тяжелой формой тиннитуса. Звон в ушах мешал ему воспринимать музыку. Слух у него настолько ослаб, что в конце премьеры Девятой симфонии, он заметил бурные аплодисменты зрителей лишь, когда оглянулся в зал.

«Но не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Существует легенда, что Бетховен изобрел специальное приспособление, которое позволяло ему слышать музыку, несмотря на слабый слух», — рассказал ученый и изобретатель Александр Иванченко в видеоролике из серии «Проверено наукой».

По словам ученого, есть свидетельства, что композитор использовал костный наушник, который он одной стороной прикреплял к фортепианно, а другой — зажимал между зубами.

Звуковые волны передавались через кости, и внутренне ухо улавливало эти импульсы. И Бетховен получал точно такую же музыку, как если бы слышал ее ушами.