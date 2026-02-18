НАВЕРХ
Начался священный для мусульман месяц Рамадан

Чтение Корана
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Священный для мусульман месяц Рамадан начался в среду, 18 февраля. В течение него исповедующие ислам будут от рассвета до заката воздерживаться от еды и питья, стремясь очистить душу.

Рамадан — девятый месяц исламского календаря, время священного поста (саум), который является одним из пяти столпов ислама. Этот период посвящен духовному очищению и благотворительности. Для мусульман — это время, когда небесные врата широко распахнуты для молитв.

Согласно приданию, в месяц Рамадан ангел Джабраил ниспослал Коран пророку Мухаммеду, когда тот находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки.

Начиная с 18 февраля в течение светлого времени суток (от рассвета до заката) мусульмане обязаны воздерживаться от еды и питья (включая воду). В ходе Рамадана также строго запрещены курение и интимные отношения.

Рамадан завершится 19 марта. Окончание месяца знаменует праздник разговения — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который сопровождается коллективной молитвой, праздничным столом и обязательной милостыней (закят аль-фитр) для помощи нуждающимся.

