Более 18 миллионов сим-карт заблокировали в России в 2025 году

Российские операторы мобильной связи в 2025 году заблокировали 18,45 миллиона сим-карт, сообщил Роскомнадзор. Борьба с нелегальными «симками» привела к трансформации рынка телеком-услуг, отметили эксперты.

«Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование недостоверных данных абонентов, отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев и превышение лимита сим-карт на одного абонента», — приводит «Коммерсант» сообщение РКН.

По информации ведомства, в 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора заблокировали 18,45 миллиона сим-карт — на 76% больше, чем годом ранее. В отрасли отметили, что рост блокировок связан с ужесточением законодательства и масштабной проверкой абонентских баз.

Эксперты считают, что борьба с нелегальными сим-картами ускоряет трансформацию телеком-рынка. Операторы все чаще делают ставку не на наращивание числа абонентов, а на рост дохода на одного клиента и развитие цифровых сервисов

С 2026 года россияне могут оформлять не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10. Меры направлены на борьбу с «серыми» сим-картами, не привязанными к актуальным данным.