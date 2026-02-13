НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Более 18 миллионов сим-карт заблокировали в России в 2025 году

Источник:
«Коммерсантъ»
203 1
Сим-карта
Фото: © Sibnet.ru

Российские операторы мобильной связи в 2025 году заблокировали 18,45 миллиона сим-карт, сообщил Роскомнадзор. Борьба с нелегальными «симками» привела к трансформации рынка телеком-услуг, отметили эксперты.

«Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование недостоверных данных абонентов, отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев и превышение лимита сим-карт на одного абонента», — приводит «Коммерсант» сообщение РКН.

По информации ведомства, в 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора заблокировали 18,45 миллиона сим-карт — на 76% больше, чем годом ранее. В отрасли отметили, что рост блокировок связан с ужесточением законодательства и масштабной проверкой абонентских баз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто такое «чистый» номер телефона

Эксперты считают, что борьба с нелегальными сим-картами ускоряет трансформацию телеком-рынка. Операторы все чаще делают ставку не на наращивание числа абонентов, а на рост дохода на одного клиента и развитие цифровых сервисов

С 2026 года россияне могут оформлять не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10. Меры направлены на борьбу с «серыми» сим-картами, не привязанными к актуальным данным.

Еще по теме
Продажу просрочки обложат штрафами
Определен срок перехода домовых чатов на Max
Депутат рассказала о расчете отпускных по новым правилам
Дачникам грозят новые штрафы из‑за американского клена
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп задумался об отказе от участия в урегулировании на Украине
МИД России назвал очень тяжелой ситуацию на Кубе
Смайлик размером в 1,5 млн километров появился на Солнце
Более 18 миллионов сим-карт заблокировали в России в 2025 году
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Uynachalnica

Мало! Надо вообще интернет отрубить! 2 программы ТВ и проводное радио!

pepelmetal

Вот кто точно изгои, мало того что их отселили от всех, так ещё и дисквалификацию заработали, браво,...

nicollaich

Есть ведь на свете вменяемые политики.Не то, что в Цеевропе!.