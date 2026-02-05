НАВЕРХ
Почему бензин нельзя тушить водой

Тушение автомобиля
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бензин нельзя тушить водой, потому что он легче. Как его не заливай, он неизбежно поднимется наверх и продолжит гореть. Поэтому такие пожары гасят с помощью пены, песка или плотной ткани.

Огонь — это химический процесс быстрого окисления, сопровождающийся выделением большого количества тепла и света. Для его возникновения необходимо три элемента — горючий материал, окислитель (кислород) и источник тепла (открытое пламя, искра, трение).

Чтобы потушить огонь, нужно изолировать его от кислорода. В большинстве случаев с этим прекрасно справляется вода, которая одновременно охлаждает горящие материалы. Но с бензином такой вариант не подходит, потому что:

  • Бензин имеет меньшую плотность (около 750 кг/м) чем вода (1000 кг/м). Попросту говоря, он легче воды, он плавает на ее поверхности как масло.
  • Вода, попадая на горящий бензин, оседает на дно и растекается, увеличивая зону пожара.
  • Часть воды при контакте с огнем испаряется. Пар подхватывает горящие капли бензина и выбрасывает их вверх, создавая огненный фонтан и усиливая пожар.

Поэтому пожарные при тушении бензина используют специальную пену, которая обволакивает зону возгорания и лишает ее кислорода.

Как работает пожарная лаборатория

При возгорании бензина в бытовых условиях лучше всего подойдет огнетушитель (порошковый, углекислотный, пенный). Если его под рукой нет, можно использовать песок, землю или плотную ткань.

#Интересно
