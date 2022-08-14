Улики с пепелища: как устанавливают причины пожаров

Можно ли установить причину пожара, если на месте дома осталось одно пепелище? Да. То, что обычному человеку кажется бессмысленной кучей углей, для эксперта — богатый полигон для исследования. О том, как находят очаги возгораний и определяют поджоги, Sibnet.ru рассказали эксперты Испытательной пожарной лаборатории Новосибирской области.

Эксперты работают на сложных пожарах, где большая площадь возгорания или есть жертвы. Весна и лето — особенно горячая пора. На пожары вызывают гораздо чаще — и днем, и ночью.

Но без посещения места никак. Если специалист лично оценивает место пожара, впоследствии ему легче определить причину ЧП.

Спецавтомобиль Испытательной пожарной лаборатории Фото: © Sibnet.ru

На пепелище специалист находит место возникновения огня, собирает «улики» и предварительно определяет причину. В этом ему помогает мобильное оборудование, которым оснащена передвижная автолаборатория — спецмашина для различных измерений и исследований на местах пожаров.

Затем, в стационарной лаборатории эксперт проводит детальные исследования и окончательно устанавливает причину пожара, после чего готовит заключение для органов дознания МЧС РФ, полиции, и следователей следственного комитета, которые расследуют дело. Угли и провода «Например, сгорел полностью деревянный дом. По мелким остаткам угля можно определить, где первоначально началось горение», — говорит начальник Испытательной пожарной лаборатории региона Сергей Дратованый. Работа экспертов на пожаре Фото: © ГУ МЧС по новосибирской области С помощью комплекта оборудования для исследования древесных углей определяют величину электросопротивления углей. Оно меняется с увеличением температуры и длительности горения. Так можно установить место возгорания, оно будет там, где дольше горело. А ультразвуковой дефектоскоп показывает скорость прохождения ультразвуковой волны в бетоне. Чем дольше бетон греется, тем больше из него уходит воды, поры расширяются, материал становится рыхлым и скорость прохождения ультразвуковой волны снижается, а время ее прохождения увеличивается. В том месте, где самый рыхлый бетон, был очаг возгорания.

Эксперт на месте ищет источник пожара Фото: © ГУ МЧС по новосибирской области

Чаще всего специалисты сталкиваются с тремя причинами пожара — проблемы электротехнического оборудования, неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, и поджоги.

Поэтому очаг пожара ищут не только в материале строения, но и в электрике. Опытный взгляд эксперта сразу замечает характерное оплавление или обрыв проводов. Такую проводку забирают и исследуют в лаборатории.

Казалось бы, определить, что виновник пожара заснул с прикуренной сигаретой, невозможно. Следов от нее не остается. Но есть другие, косвенные признаки. Например, обилие копоти и дыма в квартире говорит эксперту о том, что огонь разгорелся не сразу, а было длительное тление.

Если есть подозрения, что произошел поджог, например, обнаружена характерная зона выгорания материалов, или был замечен на месте какой-то подозрительный человек, в дело вступает газоанализатор.

Газоаналтзатор Фото: © Sibnet.ru

«Подхожу с прибором, он реагирует на определенный класс веществ — горючих и легковоспламеняющихся. Если есть горючие компоненты, то за 15 минут прибор «унюхает» их и «запищит», — объясняет инженер Михаил Цыганков.

Если прибор среагировал, эксперт берет пробы материалов, способных долго сохранять следы горючих веществ — грунт, ткань.

Чтобы стать экспертом пожарной лаборатории, надо получить высшее пожарно-техническое образование в институтах МЧС.

Лабораторная работа

Работа эксперта на пожаре только начинается, переносные приборы помогают определить очаг и наличие горючих веществ, но основное оборудование находится в стационарной лаборатории. Там окончательно и точно устанавливается причина пожара.

Образцы на месте пожара собирают сами эксперты лаборатории, а для дальнейшего исследования их направляют дознаватели и следователи.

Когда предполагается поджог, и газодетектор на месте определил наличие горючего вещества, образец с пожара обрабатывают и растворяют в гексане. Затем раствор фильтруют и выпаривают при температуре около 58 градусов.

После небольшое количество жидкости анализирует хроматограф, пламенный детектор которого определяет наличие углеводородов, из которых состоят горючие вещества вроде бензина.

Образец с пожара растворяют в гексане Фото: © Sibnet.ru

Флуориметр регистрирует люминесцирующие компоненты, при этом уже опытным путем проверено, какое вещество в какое время «выходит» и засвечивается. Все результаты анализа выводятся на монитор компьютера.

И если обнаружены компоненты, которые входят в состав, например, бензина или растворителя, то очевидно, что причиной возникновения пожара явился умышленный поджог.

Результаты анализа Фото: © Sibnet.ru

Если предполагается возгорание из-за проводки, используются разрушающий и неразрушающий методы анализа.

Неразрушающий метод — исследование фрагмента провода на приборе «Радиан». По соотношению металлов и его оксидов делается вывод о наличии того или иного аварийного режима работы электропроводки. Все данные выводятся на компьютер в виде графиков, анализируя которые эксперт понимает, что произошло превышение нагрузки электросети или короткое замыкание.

Для анализа разрушающим методом кусочек провода помещают в крышечку от бутылки, заливают эпоксидной смолой и шлифуют, чтобы стало видно провод в разрезе.

Фото: © Sibnet.ru

Использовать крышечки от бутылок придумали еще предшественники нынешних сотрудников лаборатории — удобно браться за рифленую «шайбу». А эпоксидная смола держит провод в одном положении и состоянии, а поскольку прозрачная, позволяет рассмотреть.

«Затем микроструктура металла исследуется на микроскопах. Эксперт увидит, что оплавление на проводе произошло при нормальном содержании кислорода и привело к пожару, или произошло уже во время горения», — говорит Дратованый.

Анализ микроструктуры провода Фото: © Sibnet.ru

Проводка, по словам собеседника, очень часто становится причиной пожаров, потому что изоляция любых приборов стареет и изнашивается, но мало кто вовремя об этом беспокоится. Также люди нередко сгибают, скручивают провода, это ускоряет старение. Или используют неподходящие, дешевые, особенно китайские провода, не отличающиеся качеством сплавов.

Экспертизы по плану

Законодательством на экспертизу отводится 20 дней, но сотрудники лаборатории стараются сделать ее гораздо быстрее.

Лаборатория подчиняется напрямую МЧС России, так как эксперт должен быть независим от органов дознания МЧС в регионе.

У нее есть госзадание от МЧС. В этом году оно составляет 181 экспертизу (причин пожара), 335 исследований (материалов на противопожарную опасность), 174 выезда на пожар и проведение 220 вещественных экспертиз.

Начальник Испытательной пожарной лаборатории Сергей Дратованый Фото: © Sibnet.ru

По словам Дратованого, эти показатели просчитаны с учетом статистики за многие годы. Они могут варьироваться, но не больше, чем на 10%. В прошлом году эти показатели были выполнены на 112%.

В этом году выполнено 78% от плана.