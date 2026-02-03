Появилась новая разгадка тайны Бермудского треугольника

Исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике могут быть связаны с природными выбросами метана, соответствующую гипотезу представил ученый Рональд Каппер. Исследование опубликовано порталом What If Science.

Согласно этой версии, загадочные случаи пропажи судов и летательных аппаратов в зоне треугольника объясняются активностью метановых пузырей на дне океана. Газ снижает плотность воды, в связи с чем корабли внезапно теряют свою плавучесть.

Кроме этого, газовый шлейф над поверхностью теоретически способен ухудшать работу двигателей легких самолетов, летящих низко над морем. Кроме этого, такие выбросы могли приводить к дезориентации пилотов.

Исследователь отмечает, что аномальная зона со временем успокоилась из-за снижения уровня выбросов, в результате в последние десятилетия количество загадочных исчезновений в Бермудском треугольнике значительно сократилось.

При этом ученый признает, что у его гипотезы мало прямых подтверждений — привязка исторических инцидентов в зоне Бермудского треугольника к задокументированным всплескам метана отсутствует.

Бермудский треугольник — условный район, который представляет собой обширную акваторию между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Самый знаменитый инцидент в зоне — исчезновение звена из пяти американских торпедоносцев Avenger 5 декабря 1945 года.