Украинская ПВО оказалась бессильная против ракет X-22 «Буря»

Российская армия впервые применила крылатые ракеты Х-22 «Буря» для ударов по Киеву и украинская оказалась неспособна их перехватить, отметили эксперты издания Military Watch Magazine (MWM).

Российская авиация 24 января впервые применила крылатые ракеты Х-22 «Буря» для нанесения ударов по украинской столице. Сообщается о как минимум 12 успешных прилетах по городу. Единственным носителем такого оружия остаются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат ранее особо указал на боевые возможности этой крылатой ракеты, отметив, что украинские системы ПВО попросту не способны их перехватить. «Подчеркиваю, что сбить ракеты Х-22 средствами, имеющимися в нашем арсенале, невозможно», — заявил он, указав на огромную скорость как на ключевую причину.

К концу 2023 года российские войска выпустили около 300 ракет Х-22 по целям по всей стране, причем даже современные системы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одной, констатируют эксперты MWM.

Ракета Х-22 впервые поступила на вооружение Советского Союза в 1962 году, но по летным характеристикам она до сих пор не имеет равных в мире. Она создавалась для уничтожения авианосцев. Благодаря рекордной для своего времени скорости, близкой к гиперзвуку (4,6 Маха) — она способна пробивать многоуровневую противовоздушную оборону ударных авианосных групп ВМС США.

Эти советские ракеты 1962 года выпуска сохранились на складах в большом количестве и прекрасном состоянии, заключили эксперты.