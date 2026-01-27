Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины

Россию просят отказаться от ударов по объектам на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Последний высказался за продолжение действий.

Дрозденко доложил Путину о завершении строительства 16 из 17 объектов системы противовоздушной обороны в регионе, отметив их эффективность против атак беспилотников. Видео встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вы знаете, что попытки атаковать — они есть», — сказал губернатор. «Да. А нас просят этого не делать», — ответил президент.

«Это надо делать, потому что это очень важно», — констатировал ленинградский губернатор.

Минобороны России 22 января сообщило о нанесении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которая, по данным ведомства, используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года, указав на критическую ситуацию в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Мэр Виталий Кличко до этого призывал жителей Киева покинуть столицу из-за энергетического кризиса.