НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины

Источник:
Sibnet.ru
368 2
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россию просят отказаться от ударов по объектам на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Последний высказался за продолжение действий.

Дрозденко доложил Путину о завершении строительства 16 из 17 объектов системы противовоздушной обороны в регионе, отметив их эффективность против атак беспилотников. Видео встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вы знаете, что попытки атаковать — они есть», — сказал губернатор. «Да. А нас просят этого не делать», — ответил президент.

«Это надо делать, потому что это очень важно», — констатировал ленинградский губернатор.

Минобороны России 22 января сообщило о нанесении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которая, по данным ведомства, используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года, указав на критическую ситуацию в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Мэр Виталий Кличко до этого призывал жителей Киева покинуть столицу из-за энергетического кризиса.

Тема: Военная операция на Украине
Белгород подвергся массированному удару HIMARS
ВСУ построят третью линию обороны
ВСУ ввели систему бонусов за убийство российских солдат
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
17
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
14
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»
14
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
13
Российская компания представила золотого робота класса «люкс»