Человек и космос
Человек и космос
Зафиксированы галактики с несовместимыми характеристиками

Phys.org
Необычные галактики, сочетающие несовместимые свойства, обнаружили астрономы из Университета Миссури. Девять «невозможных» объектов были найдены в ходе анализа архивных данных NASA, полученных с помощью телескопа James Webb.

Галактики существовали более 12 миллиардов лет назад — то есть почти в самом начале истории Вселенной. Они выглядят, как точечные источники света, но их спектры не соответствуют ни звездам Млечного Пути, ни далеким квазарам — чрезвычайно ярким ядрам галактик, следует из статьи исследователей, опубликованной Phys.org.

Так, линии излучения у новых объектов в отличие от квазаров оказались узкими, что указывает на сравнительно медленное движение газа. Астрономы сравнили галактики с утконосами, у которых есть признаки млекопитающих, птиц и рептилий — на первый взгляд кажется, что характеристики объектов попросту не могут сочетаться.

Исследователи не исключают, что обнаруженные объекты — очень ранняя стадия формирования галактик, которая выступала «строительными блоками» для будущих гигантских систем. Однако для проверки данной гипотезы ученым потребуются дополнительные данные.

Наука #Космос
