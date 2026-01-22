Совет мира: как Трамп стал директором планеты

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира — неофициальной альтернативы ООН. Он назвал его «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных». Что такое Совет мира, кто им управляет и какие государства войдут в новую структуру?

Совет мира (Board of Peace) — это новая международная структура, созданная Дональдом Трампом в начале 2026 года. Подписание устава организации состоялось в Давосе 22 января 2026 года. Совет мира создан с целью обеспечения стабильности и мира в регионах, где разгорелись или могут разгореться конфликты.

Как возник Совет мира

Американский лидер объявил о формировании Совета мира 16 января 2026 года. Председателем организации является лично Трамп. Согласно уставу, его полномочия не ограничены президентским сроком в США, он может оставаться на этом посту пожизненно.

В состав руководства вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, зять Трампа инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга, американский предприниматель Марк Роуэн.

Изначально инициатива задумывалась как инструмент урегулирования конфликта в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС, однако теперь миссия Совета обозначена как «обеспечение мира в регионах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта».

Официальная эмблема Совета мира Фото: © пресс-служба президента США

Устав Совета мира подписали 22 января в швейцарском Давосе. Кроме США, документ заверили представители 19 стран: Азербайджана, Аргентины, Армении, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Марокко, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и Косово.

Как устроен Совет мира

Приглашение войти в Совет мира на сегодня получили главы государств и правительств 58 стран. Каждая страна будет иметь один голос, решения предполагается принимать большинством голосов. При этом все они подлежат утверждению председателем — Дональдом Трампом.

Политолог и глава Института международных исследований Максим Сучков в своем телеграм-канале назвал создание Совета мира попыткой Трампа сделать себя «директором планеты Земля» на фоне скепсиса к возможностям ООН.

При этом условия участия в Совете мира отличаются — постоянное членство предоставляется странам, внесшим 1 миллиард долларов в специальный фонд. Государства также могут вступать в организацию на срок до трех лет без обязательного взноса.

Согласно уставу, голосования в Совете мира должны проходить не реже одного раза в год, заседания без голосования — как минимум раз в квартал. Дополнительные встречи могут созываться в любое время по решению председателя.

Кто уже вошел в Совет мира

Свое участие в Совете мира подтвердили 19 государств, включая Азербайджан, Армению и Белоруссию. Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение — они опасаются, что новая организация оттеснит на второй план ООН как площадку для урегулирования конфликтов.

Приглашение от Трампа войти в новую структуру также получила Россия. Президент Владимир Путин поблагодарил американского коллегу и напомнил, что Москва всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия по укреплению международной стабильности.

Путин также уточнил, что Россия может направить в Совет мира 1 миллиард долларов из замороженных в Соединенных Штатах активов. Однако окончательный ответ Москва даст после изучения всех документов и консультации со стратегическими партнерами.