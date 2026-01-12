НАВЕРХ
Первый полет Су-75 наметили на 2026 год

«Известия»
Легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Новейший российский легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate может впервые подняться в воздух в 2026 году и в скором будущем занять место на мировом рынке боевой авиации.

Су-75 Checkmate (с англ. «шах и мат») сейчас готовится к испытаниям и может совершить первый полет уже в 2026 году, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленных кругах.

«Если программа окажется успешной, она может повлиять на конкурентную динамику закупок истребителей, особенно среди стран, которые могут не иметь доступа к западным высококлассным истребителям или испытывать финансовые ограничения», — отметил американский военный эксперт Брэндон Вайхерт.

Впервые самолет был представлен в виде макета на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в августе 2021 года. Checkmate малозаметен для радаров и обладает высокой маневренностью. Он одинаково хорошо подходит, как для воздушного боя, так и для ударов по Земле.

Однодвигательный истребитель в России создают впервые. В СССР такого класса самолетами были Су-17, МиГ-21, МиГ-23, которые составляли основу фронтовой истребительной авиации советских военно-воздушных сил.

