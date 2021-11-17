«Шах и мат»: чем удивил новейший истребитель Су-75

Россия на международном салоне Dubai Airshow устроила полноценную мировую премьеру отечественному легкому истребителю Су-75 Checkmate. Самолету прочат блестящее будущее и роль главного конкурента нынешней суперзвезды боевой авиации — F-35 Lightning II.
Впервые новейший легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК, входит в состав «Ростеха») презентовала на МАКС-2021. Самолет тогда даже специально показали президенту России Владимиру Путину.
Над этим проектом ОАК работала в инициативном порядке, то есть не по заказу Минобороны, а за собственные средства. Видимо, поэтому самолету дали столь необычное имя Checkmate — «шах и мат». Над созданием такой машины российские конструкторы задумались еще в 2016 году после изучения опыта применения российской авиации в Сирии.
«Анализ результатов применения ударных авиационных комплексов в Сирии показал, что для выполнения большинства задач возможности тяжелых двухдвигательных авиационных комплексов избыточны», — сказал ТАСС главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.
Предыстория
В боевой авиации сложилась практика деления истребителей на тяжелые и легкие. Они решают разные задачи. Тяжелые — это дорогие, высокотехнологичные машины для завоевания превосходства в воздухе и ударов по важным объектам. Они несут широкую номенклатуру оружия, имеют большой радиус полета. Такие самолеты нужны для противостояния силам развитых стран.У легких истребителей не столь значимые задачи. Они предназначены для защиты объектов с воздуха и нанесения наземных ударов на меньшем удалении от своих баз. Они имеют меньший радиус боевого применения, им нужно меньше топлива. Еще одна особенность, которая серьезно удешевляет конструкцию, — один двигатель.
Самым известным легким реактивным истребителем стал легендарный советский Миг-21. Этот «летающий Калашников», поступивший на вооружение ВВС СССР в 1959 году, до сих пор стоит в боевом строю ряда государств. Ему на смену пришли МиГ-23, МиГ-27 и Су-17. В 1993 году Минобороны России сняло с вооружения все однодвигательные самолеты: решили, что уступают в безопасности двухдвигательным.
Формально у отечественной авиации есть тандем. Это тяжелые истребители семейства Су-27 и «легкий» МиГ-29. Но последний получил два двигателя и, как следствие, — недостаточную дальность и продолжительностью полета. К тому же он дорог. Поэтому «двадцатьдевятый», несмотря на выдающуюся маневренность, нужную нишу так и не занял.
В итоге российская авиация в Сирии, где прекрасно бы справились модернизированные МиГ-27 и Су-17, вынуждена использовать немногочисленные и дорогие Су-30СМ и Су-35.
Конкуренты
По оценке «Ростеха», сегодня на вооружении в мире находятся около 10,5 тысячи истребителей, из которых порядка 3,5 тысячи — однодвигательные. Спрос на такие машины всегда высок. Checkmate позволит предложить заказчикам альтернативу широко разрекламированному американскому F-35, новому китайскому J-31и очень удачному шведскому Saab JAS 39 Gripen.
В ОАК считают, что уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности и доступной цены должны сделать новейший российский истребитель востребованным на мировом рынке вооружений.
По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Checkmate будет интересен странам, которые не могут себе позволить купить F-35 за 80-100 миллионов долларов. За Су-75 попросят всего лишь 30 миллионов долларов.
«Наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — отметил Чемезов в интервью французскому изданию Le Figaro.
Эксперты считают, что в числе потенциальных заказчиков — страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. От экспортных перспектив зависит судьба Су-75 в отечественных ВКС. Зарубежные заказы на самолет позволят довести его серийного производства. Тогда российские военные рассмотрят возможность включения его в государственную программу вооружения.
Характеристики
Checkmate спроектирован на базе решений, которые были использованы при создании первого российского истребителя пятого поколения Су-57. Для снижения стоимости и упрощения обслуживания кабина, бортовые системы и часть других элементов двух проектов унифицированы.
«Сегодня в мире набирает силу тенденция по унификации парка самолетов. Ввиду большой степени межпроектной унификации совместное использование Су-57, Checkmate и беспилотных летательных аппаратов может сформировать оптимально сбалансированный под различные задачи парк с минимальной стоимостью эксплуатации и высоким боевым потенциалом», — пояснил Стрелец.
Многие характеристики самолета пока не раскрываются. Но по заявленным показателям он опережает конкурентов. Например, он имеет большую для «легких» однодвигательных самолетов дальность полета — 2800 километров без подвесных топливных баков.
Гордость конструкторов — современное информационно-управляющее поле кабины. Она оборудована широкоформатным сенсорным экраном, который транслирует состояние всех систем, а также предоставляет информацию о маршруте, целях и угрозах.
«Вторым пилотом» истребителя стал искусственный интеллект. «В кабину заложена интеллектуальная поддержка экипажа, которая формирует подсказки летчику для наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том числе в сложных ситуациях», — отметил главный конструктор ОКБ Сухой.
Самолет получил бортовой радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой). Checkmate может одновременно атаковать до шести воздушных целей и отслеживать до 30. Машина обладает самым вместительным среди самолетов своего класса внутренним отсеком вооружения. Это позволяет применять широкий спектр авиационных вооружений. Общий вес боевой нагрузки — до 7,4 тонны.
При этом Су-75 разрабатывался как платформа для целого семейства авиационных комплексов. «Мы планируем создание опционально пилотируемой и беспилотной модификации самолета», — сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Беспилотная модификация позволит использовать этот авиационный комплекс в сетецентрических военных операциях. Самолет сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.
По словам Слюсаря, ОАК уже приступила к реализации проекта. «На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно», — заявил он.
Планируется, что первый полет Checkmate состоится уже в 2023 году, а его серийное производство рассчитывают наладить к 2026 году.