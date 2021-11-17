«Шах и мат»: чем удивил новейший истребитель Су-75

Россия на международном салоне Dubai Airshow устроила полноценную мировую премьеру отечественному легкому истребителю Су-75 Checkmate. Самолету прочат блестящее будущее и роль главного конкурента нынешней суперзвезды боевой авиации — F-35 Lightning II.

Впервые новейший легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК, входит в состав «Ростеха») презентовала на МАКС-2021. Самолет тогда даже специально показали президенту России Владимиру Путину.

Над этим проектом ОАК работала в инициативном порядке, то есть не по заказу Минобороны, а за собственные средства. Видимо, поэтому самолету дали столь необычное имя Checkmate — «шах и мат». Над созданием такой машины российские конструкторы задумались еще в 2016 году после изучения опыта применения российской авиации в Сирии.

Новейший российский истребитель Су-75 Checkmate на МАКС-2021 Фото: © пресс-служба президента РФ

«Анализ результатов применения ударных авиационных комплексов в Сирии показал, что для выполнения большинства задач возможности тяжелых двухдвигательных авиационных комплексов избыточны», — сказал ТАСС главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

Предыстория

В боевой авиации сложилась практика деления истребителей на тяжелые и легкие. Они решают разные задачи. Тяжелые — это дорогие, высокотехнологичные машины для завоевания превосходства в воздухе и ударов по важным объектам. Они несут широкую номенклатуру оружия, имеют большой радиус полета. Такие самолеты нужны для противостояния силам развитых стран.

У легких истребителей не столь значимые задачи. Они предназначены для защиты объектов с воздуха и нанесения наземных ударов на меньшем удалении от своих баз. Они имеют меньший радиус боевого применения, им нужно меньше топлива. Еще одна особенность, которая серьезно удешевляет конструкцию, — один двигатель.

Самым известным легким реактивным истребителем стал легендарный советский Миг-21. Этот «летающий Калашников», поступивший на вооружение ВВС СССР в 1959 году, до сих пор стоит в боевом строю ряда государств. Ему на смену пришли МиГ-23, МиГ-27 и Су-17. В 1993 году Минобороны России сняло с вооружения все однодвигательные самолеты: решили, что уступают в безопасности двухдвигательным.

Формально у отечественной авиации есть тандем. Это тяжелые истребители семейства Су-27 и «легкий» МиГ-29. Но последний получил два двигателя и, как следствие, — недостаточную дальность и продолжительностью полета. К тому же он дорог. Поэтому «двадцатьдевятый», несмотря на выдающуюся маневренность, нужную нишу так и не занял.

В итоге российская авиация в Сирии, где прекрасно бы справились модернизированные МиГ-27 и Су-17, вынуждена использовать немногочисленные и дорогие Су-30СМ и Су-35.

Конкуренты

По оценке «Ростеха», сегодня на вооружении в мире находятся около 10,5 тысячи истребителей, из которых порядка 3,5 тысячи — однодвигательные. Спрос на такие машины всегда высок. Checkmate позволит предложить заказчикам альтернативу широко разрекламированному американскому F-35, новому китайскому J-31и очень удачному шведскому Saab JAS 39 Gripen.

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В ОАК считают, что уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности и доступной цены должны сделать новейший российский истребитель востребованным на мировом рынке вооружений.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Checkmate будет интересен странам, которые не могут себе позволить купить F-35 за 80-100 миллионов долларов. За Су-75 попросят всего лишь 30 миллионов долларов.

«Наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — отметил Чемезов в интервью французскому изданию Le Figaro.

Эксперты считают, что в числе потенциальных заказчиков — страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. От экспортных перспектив зависит судьба Су-75 в отечественных ВКС. Зарубежные заказы на самолет позволят довести его серийного производства. Тогда российские военные рассмотрят возможность включения его в государственную программу вооружения.

Характеристики

Checkmate спроектирован на базе решений, которые были использованы при создании первого российского истребителя пятого поколения Су-57. Для снижения стоимости и упрощения обслуживания кабина, бортовые системы и часть других элементов двух проектов унифицированы.

«Сегодня в мире набирает силу тенденция по унификации парка самолетов. Ввиду большой степени межпроектной унификации совместное использование Су-57, Checkmate и беспилотных летательных аппаратов может сформировать оптимально сбалансированный под различные задачи парк с минимальной стоимостью эксплуатации и высоким боевым потенциалом», — пояснил Стрелец.

Многие характеристики самолета пока не раскрываются. Но по заявленным показателям он опережает конкурентов. Например, он имеет большую для «легких» однодвигательных самолетов дальность полета — 2800 километров без подвесных топливных баков.

Гордость конструкторов — современное информационно-управляющее поле кабины. Она оборудована широкоформатным сенсорным экраном, который транслирует состояние всех систем, а также предоставляет информацию о маршруте, целях и угрозах.

«Вторым пилотом» истребителя стал искусственный интеллект. «В кабину заложена интеллектуальная поддержка экипажа, которая формирует подсказки летчику для наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том числе в сложных ситуациях», — отметил главный конструктор ОКБ Сухой.

Самолет получил бортовой радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой). Checkmate может одновременно атаковать до шести воздушных целей и отслеживать до 30. Машина обладает самым вместительным среди самолетов своего класса внутренним отсеком вооружения. Это позволяет применять широкий спектр авиационных вооружений. Общий вес боевой нагрузки — до 7,4 тонны.

При этом Су-75 разрабатывался как платформа для целого семейства авиационных комплексов. «Мы планируем создание опционально пилотируемой и беспилотной модификации самолета», — сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Беспилотная модификация позволит использовать этот авиационный комплекс в сетецентрических военных операциях. Самолет сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

Легкий российский истребитель Су-75 Checkmate Фото: © Александр Уткин/Ростех

По словам Слюсаря, ОАК уже приступила к реализации проекта. «На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно», — заявил он.

Планируется, что первый полет Checkmate состоится уже в 2023 году, а его серийное производство рассчитывают наладить к 2026 году.