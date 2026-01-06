Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора

Суд в Кемеровской области назначил местной жительнице Анастасии Волчок обязательные работы за слова «козел» и «урод» в адрес губернатора региона Ильи Середюка, следует из материалов дела.

Волчок 17 декабря 2024 года в паблике «ЧП Кузбасс» на 95 тысяч подписчиков в одном из комментариев написала в адрес губернатора следующие слова: «Урод, гнать всех поганой метлой, козел», говорится в постановлении.

Правонарушение было выявлено 17 сентября 2025 года. Экспертиза показала, что в высказывании «негативно оценивается лицо по принадлежности к исполнительной власти региона».

Женщина не признала себя виновной. Она на заседании заявила, что обращалась не к губернатору, а к предыдущему комментатору, но суд посчитал, что она пытается уйти от наказания, а на самом деле «возбуждала ненависть» к руководству региона.

Волчок привлекли по статье 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Судья назначил ей 70 часов исправительных работ.

«Cовершила действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по принадлежности к исполнительной власти региона – губернатора Середюка И.В.», — говорится в решении суда.