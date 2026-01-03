НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России отреагировал на нападение США на Венесуэлу

Акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Утром 3 января США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы, что вызывает глубокую озабоченность и осуждение, сказано в сообщении.

В МИД России назвали несостоятельными предлоги, приводящиеся в обоснование этих действий. «Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в складывающейся ситуации «важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации» и настроиться на поиск выхода из положения с помощью диалога. В МИД отметили, что РФ готова поддержать в этом стороны.

Американские военные ночью в субботу, 3 января вторглись в Венесуэлу и нанесли ракетные удары. Спустя несколько часов после начала операции президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из республики.

Политика #Мир
