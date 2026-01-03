Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны, заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Мадуро захватили военные американского элитного подразделения «Дельта», передает CBS News со ссылкой на источники.

США нанесли удар по Каракасу и другим районами Венесуэлы поздно ночью 3 января. МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии.

Трамп ранее обвинял власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами и требовал от Мадуро уйти в отставку.