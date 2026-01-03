Взрывы прозвучали в столице Венесуэлы Каракасе. Мировые информационные агентства сообщают о возможном начале военной операции США.

Рано утром в субботу, 3 января в Каракасе прогремели сильные взрывы, а южный район города, расположенный рядом с крупной военной базой, остался без электричества, передает с места событий Reuters.

По данным агентства Associated Press, семь взрывов и низколетящие самолеты были слышны ночью в субботу. Корреспондент РИА Новости сообщает о возможном ударе американских сил, в том числе по авиабазе.

В небе очевидцы заметили американские десантные вертолеты Chinook. ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители Су-30МКВ для перехват американских самолетов и вертолетов.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал наземную операцию в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро покинуть пост. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в попустительстве наркотрафику.