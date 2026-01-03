Мишустин потребовал ужесточить борьбу с дропперами

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проработать ужесточение ответственности для дроперов, сообщает пресс-служба кабмина.

«Также будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив», — сказано в сообщении.

Среди них — активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС «Антифрод», ужесточение противодействия дропперам, усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод-мер.

Также среди инициатив — установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам из-за мошенничества, если операторы и банки не предприняли меры противодействия.