Кто такие дропперы: как не стать мошенником поневоле

Мошенники стали все чаще заманивать в свои аферы третьих лиц. Аферисты исподволь делают их соучастниками преступных схем. Таких людей называют дропперами или дропами. Не осознавая того, они помогают вывести или обналичить похищенные деньги, а это уголовно наказуемое деяние.

Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Услуги дропперов (происходит от английского «drop» – бросать, ронять) нужны злоумышленникам, чтобы запутать следы и спрятать цепочки обналичивания денег. Дропперу предлагают «заработать», выполняя различные поручения: например, оформить в банке новую банковскую карту, а затем передать ее «доверенному человеку».

Есть два вида дропперов: «неразводные» и «разводные».

Первые осознанно идут на преступление. То есть к «неразводным» относятся люди, которые осведомлены о криминальной составляющей своей деятельности и действуют добровольно и умышленно.

Ко второму виду, «разводным», относятся те, кто не понимает, что находится в ловушке у мошенников, и не отдает себе отчета, что участвует в схеме, нарушающей закон. Люди вовлекаются в преступный бизнес обманом, с помощью различных легенд.

Вовлечение в схему

Мошенническая схема — эта пирамида, на вершине которой находится организатор сервиса по обналичиванию. У сервиса есть заказчики (мошенники, call-центры, наркоторговцы) — лица, имеющие на руках большие объемы денежных средств. Есть в этой иерархии дроповоды — вербовщики дропов.

По словам замначальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Ибрагимова, существуют разные способы привлечения подставных лиц. Это могут быть объявления, где кандидатов приглашают, например, на интересную работу в IT-сфере и предлагают быстрый рост заработка. Такие «вакансии» часто размещаются в телеграм-каналах.

Портал финансовой грамотности «Мои финансы» приводит пример такого «развода». Ольга искала работу и увидела вакансию администратора «лотереи». В рабочие обязанности входила рассылка выигрышей победителям с вознаграждением в 2% от суммы. Девушка согласилась и стала, не понимая того, дроппером.

Как не стать дроппером:



не сообщайте никому данные своей банковской карты

не передавайте свою карту третьим лицам

не соглашайтесь перевести деньги по реквизитам по просьбе неизвестных лиц

не соглашайтесь снимать деньги в банкомате для кого-то

сообщайте о подозрительных просьбах в Банк России и полицию

Иногда вербовка проходит через личный контакт. Николаю неизвестный предложил легкий заработок: оформить карту и передать ее курьеру. Он согласился. Впоследствии он вовлек в схему своего друга. Тому даже карту отдавать не потребовалось, он просто за вознаграждение переслал ее реквизиты. Так два молодых человека стали дропперами.

Бывает, что людей вовлекают в аферу едва ли не насильно. Им якобы по ошибке переводят деньги, а потом просят вернуть их либо наличными, либо перевести на указанную карту. И агрессия тут вовсе не обязательна: часто вернуть деньги скромно просит «милый женский голос».

Виды дропперов

Мошенники чрезвычайно изобретательны, отмечает портал «Мои финансы». Они постоянно придумывают новые способы обмана. Но цель у них одна — провести деньги через счет «клиента». Существует три основные схемы, по которым работают дропперы:

дроп-заливщик. Получает наличные деньги от злоумышленника, вносит их на свой счет и переводит другим дропам

дроп-транзитник. Получает деньги на карту, переводит их на другие банковские карты или электронные кошельки

дроп-обнальщик. Снимает в банкомате поступившие ему средства и передает мошенникам

Эти схемы используются для обналичивания больших сумм, полученных криминальным путем. В этих цепочках участвует множество дропперов, чтобы замести следы и сбить с толку правоохранительные органы. На последнем этапе деньги переводятся в криптовалюту или в иностранную валюту — например, доллары.

Группа риска

Мошенники избирательно подходят к привлечению дропперов. Они намеренно выбирают тех людей, кто нуждается в деньгах и не будет особенно интересоваться их происхождением. Это могут быть подростки. Им разрешено заводить банковскую карту с 14 лет.

Также в группе риска:

студенты

люди, получающие пособия или субсидии

приезжие, которые перебираются из небольших населенных пунктов в крупные города

закредитованные люди

пожилые люди

люди, уже пострадавшие от уловок мошенников

Этим категориям предлагают быстро и легко заработать. Даже если человек подозревает что-то неладное, он все равно соглашается попробовать, поскольку ему остро необходимы деньги.

Эксперты обращают внимание, что вербовкой дропперов часто занимаются операторы колл-центров, которые прошли специальное обучение и обладают навыками убеждения. Отказать им непросто, поскольку на каждый ответ они готовы предоставить обоснованную аргументацию.

При общении с незнакомыми людьми по телефону и в мессенджерах всегда нужно сохранять холодную голову, нельзя поддаваться эмоциям и давать доступ к своим счетам, как бы они ни убеждали и ни угрожали, посоветовал Ибрагимов.