НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия начала наступление на Славянск

Источник:
Sibnet.ru
716 2
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия начала наступление широким фронтом в сторону Славянска, доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Наступление в направлении Славянска ведут войска «Южной» группировки после освобождения Северска. Отмечается, что взятие этого города позволяет наступать по всей агломерации Славянска и Краматорска.

«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерации», — сказал Путин.

Глава Генштаба уточнил, что войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. С начала года под контроль российской армии перешло 6460 квадратных километра территории и 334 населенных пункта.

Так, подразделения группировки войск «Запад» продолжают разгром формирований противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол, а также продвигаются в городе Красный Лиман, сейчас там идут бои в жилых кварталах.

Группировка войск «Центр» после взятия Красноармейска и Димитрова ведет широкое наступление севернее Красноармейско-Димитровской агломерации. Группировка войск «Север» в ходе наступления заняла более 940 квадратных километров в Харьковской и Сумской областях.

Тема: Военная операция на Украине
The Times раскрыла правду о потерях украинской армии
Российская армия нанесла гиперзвуковой «удар возмездия»
Минобороны подтвердило зачистку Купянска
Три российских бойца выгнали ВСУ из Гуляйполя
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
16
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
16
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС