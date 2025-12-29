Российская армия начала наступление широким фронтом в сторону Славянска, доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Наступление в направлении Славянска ведут войска «Южной» группировки после освобождения Северска. Отмечается, что взятие этого города позволяет наступать по всей агломерации Славянска и Краматорска.

«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерации», — сказал Путин.

Глава Генштаба уточнил, что войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. С начала года под контроль российской армии перешло 6460 квадратных километра территории и 334 населенных пункта.

Так, подразделения группировки войск «Запад» продолжают разгром формирований противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол, а также продвигаются в городе Красный Лиман, сейчас там идут бои в жилых кварталах.

Группировка войск «Центр» после взятия Красноармейска и Димитрова ведет широкое наступление севернее Красноармейско-Димитровской агломерации. Группировка войск «Север» в ходе наступления заняла более 940 квадратных километров в Харьковской и Сумской областях.