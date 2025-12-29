НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитана средняя стоимость бутерброда с красной икрой

Источник:
РИА Новости
317 2
Красная икра
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость приготовления одного бутерброда с красной икрой в России к Новому году составит 168 рублей, подсчитали аналитики «Контур.Маркета».

Эксперты в рамках исследования проанализировали 1,7 миллиона чеков для икры, а также 5,6 миллиона чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года.

«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей», — приводит РИА Новости расчеты экспертов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак проверить красную икру на свежесть

По данным аналитиков, продуктовый набор для приготовления бутерброда в магазине обойдется в 3355 рублей. Самым дорогим ингредиентом станет икра, чья средняя стоимость в России составляет 2994 рубля за 200 грамм.

При этом 180 грамм сливочного масла обойдется в 283 рубля, а хлеб — в 78 рублей.

Еще по теме
Россия впервые ввезла партию сыра из Китая
Перепроизводство яиц зафиксировано в России
ФАС запросила у торговых сетей объяснение роста цен на продукты
Производители предупредили о скачке цен на алкоголь
смотреть все
Экономика #Продукты #Еда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
16
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
16
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС