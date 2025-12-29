Подсчитана средняя стоимость бутерброда с красной икрой

Стоимость приготовления одного бутерброда с красной икрой в России к Новому году составит 168 рублей, подсчитали аналитики «Контур.Маркета».

Эксперты в рамках исследования проанализировали 1,7 миллиона чеков для икры, а также 5,6 миллиона чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года.

«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей», — приводит РИА Новости расчеты экспертов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как проверить красную икру на свежесть

По данным аналитиков, продуктовый набор для приготовления бутерброда в магазине обойдется в 3355 рублей. Самым дорогим ингредиентом станет икра, чья средняя стоимость в России составляет 2994 рубля за 200 грамм.

При этом 180 грамм сливочного масла обойдется в 283 рубля, а хлеб — в 78 рублей.