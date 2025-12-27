Сильнейшая вспышка произошла на Солнце

Мощную вспышку уровня M5 зафиксировали на восточном краю Солнца утром 27 декабря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка стала самой сильной с 8 декабря, когда произошло событие высшего уровня X1.1. Нынешняя активность, скорее всего, связана с тем же самым солнечным регионом, что и вспышка в начале декабря, отметили ученые.

За это время Солнце совершило примерно две трети оборота, активная область, пройдя по обратной стороне, снова вышла на видимую с Земли сторону. В ближайшие дни ожидается усиление вспышечной активности.

Исследователи прогнозируют, что пик этой активности может прийтись на новогодние праздники. Однако вероятность сильных магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год пока считается невысокой.