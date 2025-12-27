НАВЕРХ
Сильнейшая вспышка произошла на Солнце

Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Мощную вспышку уровня M5 зафиксировали на восточном краю Солнца утром 27 декабря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка стала самой сильной с 8 декабря, когда произошло событие высшего уровня X1.1. Нынешняя активность, скорее всего, связана с тем же самым солнечным регионом, что и вспышка в начале декабря, отметили ученые.

За это время Солнце совершило примерно две трети оборота, активная область, пройдя по обратной стороне, снова вышла на видимую с Земли сторону. В ближайшие дни ожидается усиление вспышечной активности.

Исследователи прогнозируют, что пик этой активности может прийтись на новогодние праздники. Однако вероятность сильных магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год пока считается невысокой.

Наука #Космос
