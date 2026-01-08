НАВЕРХ
Почему зимой мороз ощущается по‑разному

Источник:
Sibnet.ru
Холод
Фото: © Sibnet.ru

Человек может по-разному зимой реагировать на одну и туже низкую температуру. Это зависит от множества факторов — физических и психологических.

Основная причина этого феномена — ветер. У метеорологов даже есть понятие «ветро-холодовой индекс», который учитывает силу ветра и позволяет рассчитать ощущаемую температуру воздуха.

«Зимой вокруг человека находится "тепловое облако". Если на улице штиль, то поверхность кожи медленнее отдает тепло, мороз переносится намного спокойнее», — рассказал автор метеорологического блога Илья Винштейн.

Почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Но когда дует ветер, то «облако» разрушается и человеческая кожа начинает охлаждаться быстрее обычного. Организм пытается восполнить потери тепла, но тщетно, теплопотери слишком велики, объяснил эксперт.

Есть и психологические факторы. В солнечную погоду мороз переносится гораздо лучше, чем в пасмурную погоду. Свою роль играет и снежный покров. С белым чистым снегом холод психологически ощущается не так остро, как в мрачную бесснежную погоду.

Наука #Интересно #Здоровье #Погода
