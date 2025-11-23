НАВЕРХ
Почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Девушка мерзнет
Фото: © Freepik.com

Женщины в среднем вырабатывают меньше тепла, а значит сильнее ощущают холод, особенно в руках и ногах, рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Вы когда-нибудь замечали, что мужчины заходят в душ просто помыться, а женщины — чтобы еще и согреться? На самом деле это не стереотип, а вполне объяснимая физиология», — написала Павлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, исследования показывают, что у женского организма меньше мышечной ткани и больше жировой прослойки. Мышцы активно производят тепло, а жир — наоборот — служит как изоляция, но сам тепла не генерирует.

Как результат: женщины в среднем вырабатывают меньше тепла, а значит сильнее ощущают холод, особенно в руках и ногах. И горячий душ становится идеальным способом согреться, пояснила врач.

Некоторые популярные источники часто приводят цифры: мужчинам комфортно при 22 градусах, женщинам — при 24-х. Точное происхождение этих чисел спорное, но сам факт различий подтверждается исследованиями терморегуляции. Женщины, действительно, имеют иной «тепловой профиль», отметила Павлова.

«Так что если вы живете с человеком противоположного пола, и один настраивает смеситель на "сауну", а другой — на "освежающий дождик", — это абсолютно нормальная и научно предсказуемая разница», — заключила врач.

