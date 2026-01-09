Почему люди дрожат от холода

Дрожь человеческого тела от холода — это защитная реакция на переохлаждение. Мышцы, сокращаясь, выделяют тепло. Это свойство организма называется сократительным термогенезом, рассказал физиолог Павел Умрюхин.

Если поверхность кожи становится слишком холодной (ниже 35 градусов), кожные рецепторы посылают сигналы в мозг, который запускает специальный механизм — непроизвольные мышечные сокращения (дрожь).

«При сокращении мышц энергия химических связей специальных веществ — аккумуляторов энергии — преобразуется в механическую работу. Но часть энергии, прежде всего АТФ, выделяется в виде тепла (подобно нагреву двигателя автомобиля при его работе)», — пояснил физиолог порталу «ПостНаука».

Произвольные сокращения, управляемые сознательным усилием воли, менее эффективно повышают температуру тела, чем дрожь, поскольку она представляет собой несогласованные и разнонаправленные сокращения мышечных волокон.

Почему у алкоголиков красный нос

Запуск механизмов сократительного термогенеза определяется специальным «дирижером» — нервным центром контроля температуры тела, который находится в структуре головного мозга — гипоталамусе.