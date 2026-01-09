НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему люди дрожат от холода

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Мурашки
Фото: © Sibnet.ru

Дрожь человеческого тела от холода — это защитная реакция на переохлаждение. Мышцы, сокращаясь, выделяют тепло. Это свойство организма называется сократительным термогенезом, рассказал физиолог Павел Умрюхин.

Если поверхность кожи становится слишком холодной (ниже 35 градусов), кожные рецепторы посылают сигналы в мозг, который запускает специальный механизм — непроизвольные мышечные сокращения (дрожь).

«При сокращении мышц энергия химических связей специальных веществ — аккумуляторов энергии — преобразуется в механическую работу. Но часть энергии, прежде всего АТФ, выделяется в виде тепла (подобно нагреву двигателя автомобиля при его работе)», — пояснил физиолог порталу «ПостНаука».

Произвольные сокращения, управляемые сознательным усилием воли, менее эффективно повышают температуру тела, чем дрожь, поскольку она представляет собой несогласованные и разнонаправленные сокращения мышечных волокон.

Почему у алкоголиков красный нос

Запуск механизмов сократительного термогенеза определяется специальным «дирижером» — нервным центром контроля температуры тела, который находится в структуре головного мозга — гипоталамусе.

Еще по теме
Почему на морозе снег скрипит под ногами
Почему зимой мороз ощущается по‑разному
Почему мороз называют трескучим
Редчайший парад планет образует в небе «Вифлеемскую звезду»
смотреть все
Наука #Интересно #Здоровье #Погода
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
Мэр Кличко призвал киевлян покинуть город
США и Украина согласовали мирную сделку
«Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых в России
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
39
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы
34
Украинским танкистам перед атакой заварили люки
32
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
30
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро
30
США атаковали российский нефтяной танкер