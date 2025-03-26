Почему у алкоголиков красный нос

Красный нос считается одним главных признаков крепко выпивающего человека. Почему эта часть лица становится жертвой алкоголя?

Алкоголь расширяет сосуды, что приводит к усилению кровотока и покраснению лица. Это временный эффект: через некоторое время сосуды сужаются. Но при регулярном употреблении спиртного капилляры теряют эластичность и перестают сужаться. Поэтому сильно пьющие люди, как правило, имеют красный оттенок лица.

В зоне носа кожа тонкая и насыщена кровеносными сосудами. Поэтому при злоупотреблении алкоголем эта часть лица страдает в первую очередь. Нос приобретает красный или синеватый цвет, появляются капиллярные «сеточки». Со временем кожа на нем может стать бугристой.

У алкоголя есть еще одно неприятное свойство. Он может усугублять течение кожного заболевания, известного как розацеа. При этом хроническом недуге расширяются мелкие поверхностные сосуды.

Как алкоголь меняет личность