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Почему у алкоголиков красный нос

Источник:
Sibnet.ru
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Классический красный нос у алкоголика
Классический красный нос у алкоголика
Фото: © Sibnet.ru

Красный нос считается одним главных признаков крепко выпивающего человека. Почему эта часть лица становится жертвой алкоголя?

Алкоголь расширяет сосуды, что приводит к усилению кровотока и покраснению лица. Это временный эффект: через некоторое время сосуды сужаются. Но при регулярном употреблении спиртного капилляры теряют эластичность и перестают сужаться. Поэтому сильно пьющие люди, как правило, имеют красный оттенок лица.

В зоне носа кожа тонкая и насыщена кровеносными сосудами. Поэтому при злоупотреблении алкоголем эта часть лица страдает в первую очередь. Нос приобретает красный или синеватый цвет, появляются капиллярные «сеточки». Со временем кожа на нем может стать бугристой.

У алкоголя есть еще одно неприятное свойство. Он может усугублять течение кожного заболевания, известного как розацеа. При этом хроническом недуге расширяются мелкие поверхностные сосуды. 

Как алкоголь меняет личность

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Наука #Интересно #Здоровье
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