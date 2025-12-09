НАВЕРХ
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска

После взятия Покровска (Красноармейск) главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова (Мирноград), заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Центра», действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения спецоперации, заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, сообщила пресс-служба Минобороны.

Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Глава государства назвал этот город «хорошим плацдармом для решения всех задач», поставленных в начале спецоперации.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. Город расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

По оценкам аналитиков, взятие города позволит российским военным создать плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск, а также будет способствовать дальнейшему ослаблению линий поставок для ВСУ по всему фронту.

