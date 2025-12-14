НАВЕРХ
Россия развила максимальные темпы наступления с начала СВО

Источник:
The Telegraph
Европа в панике собирает бессмысленные саммиты в то время, как российские войска развили максимальные темпы наступления с начала специальной военной операции, пишет военный обозреватель газеты The Telegraph Иона Клив.

Темпы продвижения российских войск приблизились к максимальным с начала спецоперации почти четыре года назад, следует из данных американского Институт изучения войны. Эти успехи внушили президенту США Дональду Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств, отмечает Клив.

По его словам, европейские лидеры на этом фоне принимают отчаянные меры, поскольку поддержка Украины ослабевает. Москва принципиально не отступает от своих требований, а администрация Трампа, ей в этом подыгрывает, добавляет обозреватель.

«Россия контролирует 19,2% территории Украины и, по мирному плану, разработанному Вашингтоном и Москвой в соавторстве в прошлом месяце, потребовала от Киева сдать весь Донбасс целиком. Она также хочет, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО и значительно сократила свои вооруженные силы», — констатирует Клив.

Эти предложения всколыхнули бурю негодования в Киеве и европейских столицах, которые продавили смягченное альтернативное предложение. «Но Путин на прошлой неделе его отверг», — заключает обозреватель.

