Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России

Средний возраст автомобилей в России составляет 19 лет, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Средний возраст автомобилей — 19 лет в целом, 16 лет — по легковым. Это очень плохой показатель», — цитирует Алиханова РИА Новости.

По словам министра, устаревание автомобильного парка произошло в связи с тем, что после вступления РФ во Всемирную торговую организацию таможенный тариф сложился таким образом, что ввоз подержанного авто сильно деформировал российский автомобильный рынок.

«Мы надеемся, что сейчас эта политика по утилизационному сбору, как минимум в этом сегменте, будет двигаться, чтобы автомобили 160 лошадей и выше, они все-таки будут омолаживаться», — добавил Алиханов.

