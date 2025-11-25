Песков назвал «вакханалией» ситуацию вокруг мирного плана США

Ситуация вокруг предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию украинского кризиса сейчас представляет собой информационную вакханалию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США составили мирный план из 28 пунктов, предполагающий серьезные уступки со стороны Украины. Но после встречи с представителями Украины план, как сообщили, западные СМИ сократился до 19 пунктов.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее, и тому подобное», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что именно поэтому Россия не занимается мегафонной дипломатией и ждет, когда США поделятся с нами контактами «предпочтительно, конечно, в официальном плане».