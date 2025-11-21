НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутат опубликовал «мирный план Трампа» по Украине из 28 пунктов

Источник:
Sibnet.ru
561 3
Флаг Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал положения «мирного плана Трампа», в котором описываются условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине.

Документ состоит из 28 пунктов и включает в себя пункты о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчения санкций в отношении России. По словам Гончаренко, этот план одобрил президент США Дональд Трамп.

Безопасность и политический статус Украины:

  • Подтверждение суверенитета Украины;
  • Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
  • Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает отсутствие членства Украины навсегда;
  • ВСУ ограничивают численность военнослужащих до 600 тысяч;
  • Украина остается безъядерным государством.

Территориальные вопросы

  • Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
  • Херсон и Запорожье — заморозка по линии соприкосновения;
  • Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;
  • Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договоренности

  • НАТО не размещает войска в Украине;
  • Истребители НАТО размещаются в Польше;
  • Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;
  • Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

  • США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;
  • 100 миллиардов долларов замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;
  • Европа добавляет еще 100 миллиардов;
  • Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
  • Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Россия в мировой системе

  • Постепенное снятие санкций;
  • Возвращение РФ в G8;
  • Долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.

Гуманитарные вопросы

  • Обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей.
  • Гуманитарные программы, воссоединение семей.
  • Образовательные программы о толерантности.

Энергетика и спецобъекты

  • Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ;
  • США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы в Украине

  • Выборы через 100 дней после подписания соглашения;
  • Полная амнистия всем участникам войны.

Выполнение и контроль

  • Сделка юридически обязательна;
  • Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;
  • За нарушение договора одной из сторон против нее вводят санкции;
  • После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

Опубликованные Гончаренко пункты совпали с опубликованными порталом Axios.

«Этот план был составлен с учетом реальной ситуации, сложившейся после пяти лет разрушительных боевых действий, чтобы найти наилучший, выигрышный для всех вариант, при котором обе стороны получают больше, чем должны отдать», — цитирует агентство Reuters пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Тема: Военная операция на Украине
Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
Украина попыталась ударить американскими ракетами по Воронежу
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Красноармейск
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Как выглядела первая Windows
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

так же как на развитие ржавого автоваза, развитие дорог с ямами... очередные поборы в карман. а кто...

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.

Nik3316

плавно подводят к повышению пенсионного возраста до 120лет))))))))))))

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать