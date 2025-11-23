Почему кошки трутся об ноги

Кошки регулярно трутся о людей или предметы. Такое поведение связано сразу с несколькими физиологическими и социальными причинами.

Характерная привычка связана с тем, что кошки — территориальные животные. На морде, щеках и основания хвоста у них расположены специальные пахучие железы, выделяющие уникальные феромоны.

Данные феромоны — часть невербальной коммуникации, подтверждающей социальные связи. Когда кошка трется о человека или предмет, она оставляет на нем свой индивидуальный запах, как бы подтверждая, что он является частью ее семьи и территории.

Регулярность такого трения объясняется тем, что феромоны со временем выветриваются, поэтому животное периодически возобновляет метки. Кроме этого, для кошки подобное поведение является одним из ключевых способов выражения симпатии и привязанности.

Например, животные часто трутся после длительного отсутствия хозяина. Если трение о ноги при этом сопровождается тихим мяуканьем, то кошка намекает, что ей нужна ласка, внимание или пища.