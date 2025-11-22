Дерево возрастом 385 млн лет нашли в России

Ствол древнего дерева возрастом около 385 миллионов лет с прекрасно сохранившейся корневой системой нашли в Ленинградской области палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета, сообщила пресс-служба СПбГУ.

Уникальную находку сделали в ШаловоПеречицком песчаном карьере в Лужском районе. Первоначально исследователи предположили, что нашли останки прототаксита — загадочного древнего организма, который напоминал гигантский гриб.

Однако в процессе расчистки была обнаружена обширная корневая система, что кардинально изменило первоначальную гипотезу. Для точной идентификации найденного образца необходимо провести детальное изучение его анатомического строения.

Отмечается, что данная находка является самой ранней на территории Русской платформы, где корневая система такого уровня развития находится в непосредственной связи с основным стволом растения.

Из-за сложных условий для извлечения хрупкого образца потребовались специальные методики консервации, включающие просушку и пропитку укрепляющими составами. После завершения исследований ископаемое дерево займет место в экспозиции Палеонтологического музея СПбГУ.