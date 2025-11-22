НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Дерево возрастом 385 млн лет нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
471 0
Дерево возрастом 385 млн лет
Дерево возрастом 385 млн лет
Фото: © пресс-служба СПбГУ

Ствол древнего дерева возрастом около 385 миллионов лет с прекрасно сохранившейся корневой системой нашли в Ленинградской области палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета, сообщила пресс-служба СПбГУ.

Уникальную находку сделали в ШаловоПеречицком песчаном карьере в Лужском районе. Первоначально исследователи предположили, что нашли останки прототаксита — загадочного древнего организма, который напоминал гигантский гриб.

Однако в процессе расчистки была обнаружена обширная корневая система, что кардинально изменило первоначальную гипотезу. Для точной идентификации найденного образца необходимо провести детальное изучение его анатомического строения.

Отмечается, что данная находка является самой ранней на территории Русской платформы, где корневая система такого уровня развития находится в непосредственной связи с основным стволом растения.

Из-за сложных условий для извлечения хрупкого образца потребовались специальные методики консервации, включающие просушку и пропитку укрепляющими составами. После завершения исследований ископаемое дерево займет место в экспозиции Палеонтологического музея СПбГУ.

Еще по теме
Солнце выбросило «царь‑протуберанец». ВИДЕО
Загадочные объекты внутри Земли связали с возникновением жизни
Сырое молоко оказалось смертельно опасным
Ученый СО РАН оценил идею переброски Оби в Узбекистан
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Как выглядела первая Windows
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

так же как на развитие ржавого автоваза, развитие дорог с ямами... очередные поборы в карман. а кто...

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.