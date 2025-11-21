Альтер эго Эминема станет новой целью агента 47 в игре HITMAN

Датская студия IO Interactive анонсировала новую миссию для игры для HITMAN World of Assassination. Целью агента 47 на этот раз станет злое альтер эго рэпера Эминема – Slim Shady.

Трейлер необычного задания показали в рамках презентации Xbox Partner Preview. По сюжету, Эминем сам обращается за помощью к агенту 47, сообщая, что созданный им монстр вышел из-под контроля: «Я дал ему жизнь, теперь он хочет забрать мою!».

Миссия «Eminem vs Slim Shady» будет бесплатно доступна владельцам World of Assassination с 1 по 31 декабря. Геймерам обещают немало отсылок к творчеству одного из самых популярных хип-хоп артистов.

Напарниками и целями главного героя HITMAN World of Assassination ранее становились Жан-Клод Ван Дамм, Шон Бин, Гэри Бьюзи, Конор Макгрегор, Брюс Ли и персонаж Ле Шиффр из «Казино Рояль» в исполнении Мадса Миккельсена.

Серия стелс-экшен игр Hitman в 2025 году отметила четвертвековой юбилей. Ее успеху способствовали феноменальная реиграбельность и характерный черный юмор.