НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Стелс-экшн HITMAN стал доступен на iPhone и iPad

Источник:
Sibnet.ru
221 0

Датская студия IO Interactive выпустила порт своего хита HITMAN: World of Assassination для iPhone и iPad. Информация об этом опубликована на сайте разработчика.

Владельцам устройств от Apple будут доступны бесплатно обучающий уровень и миссия в Дубае. Остальные 25 локаций можно приобрести отдельно по 3 доллара за штуку или за 69 долларов за полный бандл.



Полное прохождение всех миссий легендарного Агента 47, по словам разработчиков, займет около 100 часов. Управлять им можно с помощью сенсорного экрана, либо подключить геймпад от PlayStation или Xbox.

Игра поддерживается на iPhone 15 Pro и Max, iPhone 16, iPad Pro и iPad Air с чипом M1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров

Серия World of Assassination, объединившая три части стелс-экшена Hitman, выходивших с 2016 по 2021 годы, достигла отметки в 75 миллионов игроков по всему миру и стала самой успешной в истории франшизы. Интерес к трилогии сохраняется до сих пор, благодаря регулярным обновлениям, новым миссиям и персонажам.

Еще по теме
Создатель BioShock поделился подробностями о своей новой игре
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
Вышел тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»
Gears of War выходит на PlayStation
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Лавров назвал условие существования Украины
Адам Кадыров получил новую медаль
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Самое обсуждаемое
23
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
23
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
16
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet