Стелс-экшн HITMAN стал доступен на iPhone и iPad

Датская студия IO Interactive выпустила порт своего хита HITMAN: World of Assassination для iPhone и iPad. Информация об этом опубликована на сайте разработчика.

Владельцам устройств от Apple будут доступны бесплатно обучающий уровень и миссия в Дубае. Остальные 25 локаций можно приобрести отдельно по 3 доллара за штуку или за 69 долларов за полный бандл.

Полное прохождение всех миссий легендарного Агента 47, по словам разработчиков, займет около 100 часов. Управлять им можно с помощью сенсорного экрана, либо подключить геймпад от PlayStation или Xbox.

Игра поддерживается на iPhone 15 Pro и Max, iPhone 16, iPad Pro и iPad Air с чипом M1.

Серия World of Assassination, объединившая три части стелс-экшена Hitman, выходивших с 2016 по 2021 годы, достигла отметки в 75 миллионов игроков по всему миру и стала самой успешной в истории франшизы. Интерес к трилогии сохраняется до сих пор, благодаря регулярным обновлениям, новым миссиям и персонажам.