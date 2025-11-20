Хрустальное чудо на Телецком озере. ФОТО

Сильный ветер и мороз подарили деревьям и камням на берегах Телецкого озера удивительные хрустальные наряды — фотографиями поделился Алтайский биосферный заповедник.

«Эта композиция по берегам озера образовалась после двух дней сильных "верховок". Следующие подобные виды, возможно, будут в декабре», — цитирует пресс-служба заповедника фотографа Александра Лотова.

«Верховкой» на Телецком озере называют ветер, дующий с юго-востока или востока. Эти ветры наиболее суровы осенью и зимой. «Верховка» летом несет хорошую погоду «вёдро», а зимой оттепель.