Национальность Чебурашки рассорила депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы во время обсуждения поправок к бюджету поспорили из-за национальности Чебурашки. Дискуссия началась после того, как председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что мультипликационный герой — еврей.

Парламентарии обсуждали поправку о финансировании конкурса «Родная игрушка», следует из видео заседания, опубликованного на сайте Госдумы. По словам Макарова, единственной страной, откуда в Советский Союз привозили апельсины, был Израиль.

«Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», — сказал Макаров.

Депутаты предложили другую версию происхождения Чебурашки, указав на импорт цитрусовых из Марокко и Испании. Однако Макаров возразил, что из Марокко везли мандарины, а из Испании в те годы апельсины не поставлялись.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году. Он являлся одним из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Всесоюзную известность герой получил после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году.