НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Национальность Чебурашки рассорила депутатов Госдумы

Источник:
Sibnet.ru
578 2
кадр из мультфильма «Чебурашка»
Фото: © кадр из мультфильма «Чебурашка»

Депутаты Госдумы во время обсуждения поправок к бюджету поспорили из-за национальности Чебурашки. Дискуссия началась после того, как председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что мультипликационный герой — еврей.

Парламентарии обсуждали поправку о финансировании конкурса «Родная игрушка», следует из видео заседания, опубликованного на сайте Госдумы. По словам Макарова, единственной страной, откуда в Советский Союз привозили апельсины, был Израиль.

«Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», — сказал Макаров.

Депутаты предложили другую версию происхождения Чебурашки, указав на импорт цитрусовых из Марокко и Испании. Однако Макаров возразил, что из Марокко везли мандарины, а из Испании в те годы апельсины не поставлялись.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году. Он являлся одним из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Всесоюзную известность герой получил после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году.

Как родился Чебурашка
Еще по теме
Депутат Госдумы пожаловался на сложность работы
Утверждены новые правила изоляции Рунета
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Депутат Госдумы назвала свадьбу Shaman и Мизулиной показушной
смотреть все
Политика #Россия #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (2)
Картина дня
Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами
МТС обязали вернуть абонентам архивные тарифы
Гитлер оказался носителем «гена микропениса»
«Билайн» запустил «Кибербабушку» для борьбы с мошенниками
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога

Удавиков

многие города вымирают, разруху остановите для начала, популисты хреновы