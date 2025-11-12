НАВЕРХ
Стало известно о тайнике с деньгами в авто пропавшей семьи Усольцевых

Sibnet.ru
Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае
Фото: © ДПСО «Лиза Алерт» Красноярского края

Тайник с 600 тысячами рублей обнаружили в машине семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в Красноярском крае.

«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей», — сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

Деньги были обнаружены не в тайнике, а в бардачке автомобиля и речь идет о 300 тысячах рублей, уточнил агентству представитель СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Со слов родственников, Усольцев часто оставлял деньги в машине. Так что на версии этот момент никак не влияет», — сказал он.

Супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали в районе поселка Кутурчин 28 сентября. Они отправились по туристическому маршруту в направлении скалы Буратинка. В тот день резко похолодало.

Масштабные поиски велись с 31 сентября по 13 октября и не принесли результатов, дальше работу продолжили только подготовленные специалисты. К 19 октября спасатели обследовали восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров тайги.

Следствие считает основной версией несчастный случай. Семья могла попасть в расщелину, заблудиться в тайге, увидев медведя, или мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Старший сын женщины высказывал версию, что их собака убежала, и семья бросилась на ее поиски. В Сети выдвигали предположения, что Усольцевы сбежали за границу.

