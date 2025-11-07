НАВЕРХ
Археологи обнаружили винный пресс возрастом 5 тысяч лет

Источник:
«Археология»
Винный пресс возрастом 5 тысяч лет, найденный в Израиле
Винный пресс возрастом 5 тысяч лет
Фото: © Израильское управление древностей (IAA)

Археологи в Израиле обнаружили один из древнейших прессов для вина, свидетельствующий об организации производства вина во время возникновения первых городов, сообщило Израильское управление древностей (IAA).

К раскопкам на участке в 1,2 километра привела реализация транспортного проекта в Изреельской долине (Нижняя Галилея). Высеченный в камне пресс для винограда с наклонным основанием и чаном для сбора винограда относится к периоду раннего бронзового века, пишет «Археология» со ссылкой на IAA. 

Помещение давильни окружено жилыми постройками, которые были частью поселения. Они дают представление о зарождении виноградарства и параллельном развитии общественной жизни и ремесел.

Археологи нашли холодильник возрастом 1400 лет

Культивирование винограда привело к освоению виноделия. Наиболее древние винодельни обнаружены в Армении и Греции и относятся к 5-му тысячелетию до нашей эры.

Наука
