НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россиянам рассказали, как сохранить волосы зимой

Источник:
«Газета.ру»
112 0
Подарки
Фото: © Sibnet.ru

Шампуни с какими ингредиентами следует выбирать зимой для восстановления здоровья волос рассказала доктор медицинских наук Аржана Бычкова.

Когда наступают холода, кожа головы теряет влагу и ее чувствительность проявляется сильнее. Поэтому рекомендуется выбирать средства, содержащие ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней, пишет «Газета.ру» со ссылкой на эксперта.

«Шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов», — поясняет выбор средств для ухода за волосами Бычкова. 

Рекомендованные компоненты ускоряют регенерацию, укрепляют волосяные луковицы, улучшают микроциркуляцию, и позволяют сохранить здоровый блеск волос.

Экзосомы (микроскопические структуры, передающие информацию между клетками) попали в перечень самых важных компонентов, поскольку инициируют обновление клеток, восстановление после стрессов и снижают раздражение, рассказала Бычкова.

Сидение за компьютером повысило риск импотенции в четыре раза

Декспантенол (витамин В5) и ниацинамид (витамин В3) отвечают за увлажнение и защиту, что помогает сделать кожу более терпимой к разнице температур. Бычкова также не советует мыть голову очень горячей водой, которая сушит кожу и лишает волосы блеска, а также не пользоваться часто феном.

Еще по теме
Сидение за компьютером повысило риск импотенции в четыре раза
Врач предупредила об опасности сетов суши и роллов
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясные полуфабрикаты
Психолог рассказала, как за 45 дней сформировать полезные привычки
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Почему хороший работник не годится в руководители
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинские дроны атаковали Волгоград
Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине
Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
40
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
33
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
22
Shaman и Мизулина поженились в ДНР. ВИДЕО
21
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине