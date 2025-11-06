Россиянам рассказали, как сохранить волосы зимой

Шампуни с какими ингредиентами следует выбирать зимой для восстановления здоровья волос рассказала доктор медицинских наук Аржана Бычкова.

Когда наступают холода, кожа головы теряет влагу и ее чувствительность проявляется сильнее. Поэтому рекомендуется выбирать средства, содержащие ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней, пишет «Газета.ру» со ссылкой на эксперта.

«Шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов», — поясняет выбор средств для ухода за волосами Бычкова.

Рекомендованные компоненты ускоряют регенерацию, укрепляют волосяные луковицы, улучшают микроциркуляцию, и позволяют сохранить здоровый блеск волос.

Экзосомы (микроскопические структуры, передающие информацию между клетками) попали в перечень самых важных компонентов, поскольку инициируют обновление клеток, восстановление после стрессов и снижают раздражение, рассказала Бычкова.

Декспантенол (витамин В5) и ниацинамид (витамин В3) отвечают за увлажнение и защиту, что помогает сделать кожу более терпимой к разнице температур. Бычкова также не советует мыть голову очень горячей водой, которая сушит кожу и лишает волосы блеска, а также не пользоваться часто феном.