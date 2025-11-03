Сидение за компьютером повысило риск импотенции в четыре раза

Длительное сидение за компьютером значительно повышает риск импотенции, сообщил врач Александр Мясников в эфире авторской программы на канале «Россия 1».

Мясников сослался на выводы, сделанные китайскими учеными, которые пришли к заключению, что каждый дополнительный час работы за компьютером увеличивает риски эректильной дисфункции в четыре раза.

«То есть посидел за компьютером — тебе больше ничего не надо», — отметил доктор.

Врач также добавил, что в целом из-за сидячей работы кости человека не получают достаточной нагрузки, из-за чего они могут стать более ломкими. Также врач подчеркнул, что из-за малоподвижного образа жизни увеличиваются риски рака, ожирения и других хронических болезней.