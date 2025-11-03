НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сидение за компьютером повысило риск импотенции в четыре раза

Источник:
Sibnet.ru
225 3
Мужчина за компьютером
Фото: © Sibnet.ru

Длительное сидение за компьютером значительно повышает риск импотенции, сообщил врач Александр Мясников в эфире авторской программы на канале «Россия 1».

Мясников сослался на выводы, сделанные китайскими учеными, которые пришли к заключению, что каждый дополнительный час работы за компьютером увеличивает риски эректильной дисфункции в четыре раза.

«То есть посидел за компьютером — тебе больше ничего не надо», — отметил доктор.

Врач также добавил, что в целом из-за сидячей работы кости человека не получают достаточной нагрузки, из-за чего они могут стать более ломкими. Также врач подчеркнул, что из-за малоподвижного образа жизни увеличиваются риски рака, ожирения и других хронических болезней.

Еще по теме
Составлен рейтинг самых полезных орехов
Врач предупредила об опасности сетов суши и роллов
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясные полуфабрикаты
Психолог рассказала, как за 45 дней сформировать полезные привычки
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
37
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
15
США испытали сверхзвуковой самолет X-59. ВИДЕО
15
Путин потребовал накормить россиян рыбой